Третий день слёта кадет Поморья начался с «Зарядки с чемпионом»

Свои любимые утренние упражнения ребятам показал призёр олимпийских игр в Афинах Глеб Писаревский.

Ребята повторяли разнообразные упражнения, помогающие мышцам «проснуться». Махи, приседания, потягивания, вращения, попеременные наклоны – вот далеко не полный комплекс упражнений, предложенный чемпионом.

—Зарядка укрепляет иммунитет, положительно сказывается на здоровье, а благодаря занятиям на открытом воздухе, организм получает достаточное количество кислорода и энергии на весь день, – отметил Глеб Писаревский.

В заключение активного утра кадеты смогли сфотографироваться со знаменитым чемпионом и получить от него дружеское напутствие, - сообщает агентство по спорту Архангельской области