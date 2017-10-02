В Архангельске пройдёт Всероссийское соревнование по судомодельному спорту

На протяжении вот уже 31 года в Архангельске проводятся соревнования по судомодельному спорту на Кубок «Памяти Соловецких юнг».

Участие в мероприятии примут команды из Ярославля, Смоленска, Москвы, Татарстана, Мурманска, Коряжмы, Северодвинска, Архангельска. Всего в соревнованиях примут участие более 30 детей, в том числе 5 – учащиеся школы № 11, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.

Судомодельный спорт – это такой вид спорта, который требует от его участников огромного терпения, это кропотливый труд, т.к. на изготовление самой модели уходят годы работы, затем её запуск. Архангельск прославил ученик школы №11Максим Микеров, ставший чемпионом мира по судомодельному спорту.

Тожественное закрытие Всероссийских соревнований по судомодельному спорту, на котором будут награждены победители, состоится 8 ноября.