Поморские спортсменки завоевали на «Заполярных играх 2017» пять медалей

Более 1 700 спортсменов из 33 городов принимают участие в XIX спартакиаде народов Севера России «Заполярные игры 2017». Соревнования традиционно проходят в Воркуте. В очередной соревновательный день были разыграны медали в дисциплине каратэ кёкусинкай.

На татами «Заполярных игр» наши спортсменки завоевали сразу несколько медалей.

В категории девушки 14–15 лет Анастасия Яковлева, Арина Шубина и Валерия Звездина завоевали золотые медали в весовых категориях 45 кг, 50 кг и свыше 50 кг соответственно.

У младших девушек 12–13 лет в весовой категории 40 кг в финале встретились сразу две представительницы Архангельской области. В итоге золотую медаль завоевала Полина Лемехова, «серебро» – у Анны Чухиной.

Кроме того, Анастасия Яковлева получила специальный приз за лучшую технику.

По итогам соревнований наши девушки заняли второе командное место, уступив лишь хозяевам турнира.