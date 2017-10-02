Поморские спортсменки завоевали на «Заполярных играх 2017» пять медалей

На татами «Заполярных игр» наши спортсменки завоевали сразу несколько медалей.
В категории девушки 14–15 лет Анастасия Яковлева, Арина Шубина и Валерия Звездина завоевали золотые медали в весовых категориях 45 кг, 50 кг и свыше 50 кг соответственно.
У младших девушек 12–13 лет в весовой категории 40 кг в финале встретились сразу две представительницы Архангельской области. В итоге золотую медаль завоевала Полина Лемехова, «серебро» – у Анны Чухиной.
Кроме того, Анастасия Яковлева получила специальный приз за лучшую технику.
По итогам соревнований наши девушки заняли второе командное место, уступив лишь хозяевам турнира.