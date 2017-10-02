В Северодвинске пройдут спортивные соревнования

4 ноября в Северодвинске стартуют соревнования по пяти видам спорта.

В ДЮСШ № 1 начнётся двухдневный всероссийский турнир по спортивной гимнастике памяти тренера Николая Божко. Начало соревнований в 11:00.

В этот же день в ФОКе «Севмаша» пройдут встречи в рамках кубка главы Северодвинска по флорболу среди мужских команд. В 18:30 на поле выйдут «Ремикс» и «САФУ», в 19:30 - «Феникс» и «Океан», в 20:30 - «Сатурн» и «Пиренеи», а в 21:30 - «Океан» и «Ремикс».

А любителей хоккея ждут на ледовой арене «Беломорец» (проезд Машиностроителей, 19). Там состоится открытие второго кубка ЦС «Звёздочка» по этому виду спорта. 4 и 5 ноября матчи начнутся в 10:15, а 6 ноября - в 9:00.

В спортзале «Строитель» в рамках кубка Северодвинска по волейболу среди мужских команд памяти Виктора Козлова 4 ноября в 17:30 встретятся «Юность» и «Звездочка».

А в спортзале школы № 25 (проспект Морской, 12-А) 5 ноября в 12:00 начнётся первенство по спортивным танцам.

Отдел физической культуры и спорта администрации Северодвинска приглашает горожан в ряды болельщиков, - сообщила пресс-служба администрации Северодвиинска.