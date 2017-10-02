Спортсмены Поморья завоевали 28 медалей на соревнованиях по универсальному бою

В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по универсальному бою, посвящённые Дню народного единства.

В соревнованиях приняли участие около 350 спортсменов, представлявших более двух десятков команд из Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Костромской, Ленинградской, Орловской областей и Республики Коми.

На этих соревнованиях отлично выступили спортсмены из Архангельской области. Наши ребята завоевали 18 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Напомним, Архангельская область является одним из лидеров универсального боя в России. Наши спортсмены неоднократно занимали призовые места на российских и международных турнирах. В 2016 году в Котласе проходил чемпионат мира по зимнему универсальному бою.