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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/01/53766.html

Спорт

Танцоры Поморья взяли «золото» на международных соревнованиях

Танцоры Поморья взяли «золото» на международных соревнованиях
Фото пресс-службы правительства области
На международных соревнованиях «Russian Open Dance Sport Championships 2017» Виктор Кобельник и Полина Лола стали победителями в латиноамериканской программе в возрастной категории «дети 2+1». Престижные состязания проходили в подмосковном Красногорске.

Для участия в «Russian Open Dance Sport Championships 2017» в Россию приехали около четырёх тысяч танцевальных дуэтов из сорока стран мира. В эти дни на паркет вышли представители Америки, Европы и Азии.

В острейшей конкуренции Виктор Кобельник и Полина Лола стали лучшей парой в латиноамериканской программе в возрастной категории «дети 2+1». Кроме того, Виктор и Лола успешно выступили в программе сокращённого двоеборья, заняв девятое место среди 166 пар.

Кроме того, здесь же состоялся этап серии Гран-при по танцевальному спорту среди детей 7–9 лет. Архангельскую область представляли Андрей Чигридов и Мария Радион, которые, пройдя все отборочные туры, стали финалистами престижного соревнования.

Агентство по спорту Архангельской области, Вчера 15:46

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