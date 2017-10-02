Танцоры Поморья взяли «золото» на международных соревнованиях

На международных соревнованиях «Russian Open Dance Sport Championships 2017» Виктор Кобельник и Полина Лола стали победителями в латиноамериканской программе в возрастной категории «дети 2+1». Престижные состязания проходили в подмосковном Красногорске.

Для участия в «Russian Open Dance Sport Championships 2017» в Россию приехали около четырёх тысяч танцевальных дуэтов из сорока стран мира. В эти дни на паркет вышли представители Америки, Европы и Азии.

В острейшей конкуренции Виктор Кобельник и Полина Лола стали лучшей парой в латиноамериканской программе в возрастной категории «дети 2+1». Кроме того, Виктор и Лола успешно выступили в программе сокращённого двоеборья, заняв девятое место среди 166 пар.

Кроме того, здесь же состоялся этап серии Гран-при по танцевальному спорту среди детей 7–9 лет. Архангельскую область представляли Андрей Чигридов и Мария Радион, которые, пройдя все отборочные туры, стали финалистами престижного соревнования.