Архангельский спортсмен завоевал две медали на соревнованиях по конькобежному спорту

По результатам стартов Александр Румянцев вошел в состав национальной команды для участия на этапах Кубка мира.

В Коломне завершились всероссийские соревнования памяти Бориса Шавырина, по итогам которых сформирован состав национальной команды на стартовые этапы Кубка мира по конькобежному спорту.

Спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье», мастер спорта России международного класса Александр Румянцев преодолел дистанцию 10 000 метров с результатом 13 минут и 26,10 секунды и стал победителем соревнований.

На дистанции 5 000 метров наш конькобежец завоевал серебряную медаль.

По результатам соревнований Александр Румянцев вошел в состав сборной команды России на стартовые этапы Кубка Мира, первый из которых пройдёт в голландском Херенвене с 10 по 12 ноября, второй – в норвежском Ставангере с 17 по 19 ноября.