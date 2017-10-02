Ночная хоккейная лига: Поморье в первых рядах

28 октября на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Беломорец» стартовал седьмой сезон Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. В этом году он приурочен к 45-летию легендарной хоккейной суперсерии СССР – Канада 1972 года.

Почетным гостем праздника стал прославленный вратарь сборной команды Советского Союза, олимпийский чемпион Владимир Мышкин, который уже не в первый раз приезжает в Архангельскую область.

Мы представляем вашему вниманию интервью, которое провели наши коллеги - журналисты городского телевидения с Владимиром Мышкиным и директором Ночной хоккейной лиги Дмитрием Ивановым.

- Владимир, Дмитрий, здравствуйте. Вы уже не первый раз в нашем городе, поделитесь впечатлениями.

Владимир Мышкин: Очень приятно вновь оказаться на гостеприимной земле Архангельска, мы уже здесь были несколько раз. Проводили и открытие и закрытие соревнований Ночной хоккейной лиги и всегда вспоминаем с теплотой участие людей в этих мероприятиях, и то, как всё это происходило. Поэтому с особым трепетом сегодня приехали вновь и постараемся, чтобы сегодня тоже был хороший праздник.

Дмитрий Иванов: Впечатления самые замечательные, хотя я первый раз в Архангельске. Обещали показать еще открытие как у нас будет проходить. Я думаю, всё хорошо будет.

- Давайте поговорим о Ночной хоккейной лиге. Она была образована в 2011 году по инициативе нашего президента. На ваш взгляд, Дмитрий, она оправдала те надежды, которые на нее возлагались?

Дмитрий Иванов: Да, конечно, оправдала. И сейчас наблюдается положительная динамика роста команд. С каждым сезоном увеличивается не только их количество, но и качество. Люди более профессионально стали относиться к хоккею, - уже собираются в команды, тренировочный процесс налажен, на более высоком уровне приглашают профессиональных тренеров. То есть, растём. Конечно, прибавляются новые регионы. Даже те, в которых, казалось бы, хоккея никогда не было, но сейчас мы видим, даже они играют.

- Владимир, на ваш взгляд, в чем причина такой возрастающей популярности Ночной хоккейной лиги?

Владимир Мышкин: Вы знаете, этот проект задумывался как врозможность оторвать мужское поколение от диванов и телевизоров. Думаю, что это получилось. От года к году увеличивается число команд, от года к году увеличивается число регионов, участвующих в Ночной лиге. Но и, самое главное, - то, что проводятся в конце сезона спортивные форумы в Сочи и разыгрывается очень приятный грант в виде постройки собственного ледового дворца от президента. Это большой стимул. Но, самое главное, что сейчас мы ездим много по регионам, и даже женщины подходят и говорят: «Спасибо, что оторвали наших мужиков от бутылки пива». Люди стали играть, появилась какая-то цель. И, наверное, всё-таки это здоровый образ жизни, а здоровье нации — это самое главное. Это так и задумывалось. Естественно, через то, что отцы начинают играть, они приводят детей в школы, в секции, и от этого идёт уже поступательное движение в сторону мастерства, молодое поколение заражается хоккеем, и оттуда мы ждём пополнение.

Приятно видеть то, что мы видим. Не везде есть искусственный лёд, но занимаются, строят площадки, заливают зимой лёд, играют на морозе. Это здоровый образ жизни, стремление, популяризация нашего любимого вида спорта.

- Дмитрий, если возвращаясь к регионам, в этом сезоне сколько команд и какие новые регионы будут участвовать?

Дмитрий Иванов: На данный момент к нам присоединились Адыгея, Ивановская, Волгоградская и Еврейская автономная области, - это те регионы, где хоккейные традиции в принципе отсутствуют, но, так или иначе, люди собираются и играют. По количеству команд мы скажем, когда запустятся дивизионы, все регионы начнут играть. У нас на данный момент 75 турниров уже идёт, а подведём итоги, наверное, после Нового года.

- Владимир, вот седьмой сезон Ночной хоккейной лиги посвящён легендарной суперсерии 72. Чем она запомнилась?

Владимир Мышкин: Ну вы знаете, 1972 год — это как раз год, когда я семнадцатилетним юношей приехал в Москву из Кирово-Чепецка в команду «Крылья Советов», и как раз в сентябре проводились эти игры в Москве. Я был зрителем на этих матчах, - была незабываемая атмосфера. Вся страна просто в одном порыве болела за сборную против сборной Канады. Это было, с одной стороны, конечно, противостояние большое политическое, но, с другой, это и спортивное состязание двух школ. В итоге победил, конечно, весь хоккей, он дал большой импульс к развитию на долгие годы. Поэтому с воодушевлением всегда вспоминаешь эти матчи и сейчас, когда уже идёт празднование, и приезжают канадцы, участвовавшие в тех матчах, и наши ветераны, с которыми мы сейчас ещё тренируемся. Хочется их поблагодарить за то, что они сделали в развитии нашей любимой игры. Дали нам направление, а мы дальше пошли.

- А нет ощущения на сегодняшний день такой некой легкой забытости хоккея с шайбой? Вот смотрите, раньше мы все матчи смотрели, мы знали в лицо Мышкина, Третьяка, Фетисова, Крутова, можно перечислять дальше. Сегодня на слуху, может, один Овечкин.

Владимир Мышкин: Вы знаете, это всё-таки идет от того, что нет больших побед. Вот те большие победы как раз приносили известность, и, конечно, люди стремились походить на победителей. Сейчас нет таких громких, например, олимпийских побед, и я думаю, что когда они придут, тогда придут новые герои.

-Дмитрий, а вообще, если говорить о перспективах, в частности, Поморской НХЛ, каковы они, на ваш взгляд?

Дмитрий Иванов: Перспективы самые радужные, потому что, в первую очередь нужно отметить заслуги ваших команд на фестивале шестого сезона в Сочи. Команда «Поморы» в дивизионе 40+ из 64 команд заняла 17 место, - это достаточно серьезный результат. Команда 18+ Лиги надежды «Ледокол» также выступили очень хорошо. Мы считаем, что наблюдается положительная динамика по нынешнему сезону, добавились еще команды в дивизионе 18+, добавилась команда из дивизиона 40+. Хотелось бы также отметить, что не только архангельские команды принимают участие, но и из города Вельска новая команда у вас появилась. Это хорошо.

-А вы как-то соотноситесь, вообще чья это заслуга? Это заслуга тех руководителей, которые во главе у нас в 40+, 18+?

Дмитрий Иванов: Ну, конечно, без работы региональных представителей этого бы ничего не случилось. Команды сами не придут, с ними нужно работать, и, как мы видим, ваши региональные представители провели хорошую работу в этом сезоне. В прошлом сезоне также очень достойно работали. И хотелось бы отметить еще региональные власти, которые оказывают поддержку хоккеистам-любителям. Без их помощи тоже ничего бы не состоялось. Ни льда не было бы, не командировали бы команды в Сочи. Не в каждом регионе есть такая возможность, не каждый регион может себе это позволить.

- То есть наш регион — он впереди планеты всей?

Дмитрий Иванов: Не впереди, но в первых рядах.

- Владимир, вы часто ездите по стране, наверняка там задают массу вопросов, проводите мастер-класс с мальчишками. Когда вы в первый раз встречаетесь с какой-то командой ребят, которые смотрят на вас как практически на бога, что сперва вы им говорите?

Владимир Мышкин: Ну, перво-наперво такое пожелание — ребята, если вы занимаетесь хоккеем, пришли в хоккей, то полюбите этот вид спорта на всю жизнь и ставьте себе цели. Ставьте цели, а они должны быть всегда высокие. Кто ставит высокие цели, тот и добивается большего. Не все, конечно, станут победителями, но, не ставя вот этих целей, победителей не будет.

- Дмитрий, что бы вы сегодня в качестве напутствия, может, в качестве пожелания сказали тем людям, которые еще пока думают войти в Ночную хоккейную лигу или нет?

Дмитрий Иванов: Вставайте на коньки, пробуйте. Это, я уверен, понравится, и это заразит в хорошем смысле этого слова людей. Все на лед.

Владимир Мышкин: Я повторюсь, если вы выбрали хоккей, если вы занимаетесь хоккеем, любите этот вид спорта - ставьте большие цели.