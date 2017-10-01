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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/10/30/53718.html

Спорт

Спортсмены из Архангельской области завоевали бронзу на первенстве России по стрельбе

Спортсмены из Архангельской области завоевали бронзу на первенстве России по стрельбе
В Ижевске завершилось лично-командное первенство России по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов 1999 года рождения и моложе.

В олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, 10 метров, смешанные команды» наши спортсмены Алина Хвиюзова и Савелий Тряпицын завоевали бронзовые медали. В квалификации они показали результат 509.9 очка, в полуфинале – 237.3 очка, а в бронзовом медаль-матче победили со счётом 5:2.

Первое место заняли москвичи Марина Колышкина и Григорий Шамаков победившие в финальном медаль-матче своих земляков Анастасию Комарову и Семена Краюшкина.
По итогам квалификации 8 команд с лучшими результатами выходят в полуфиналы, по 4 команды в каждый. 

Победители полуфиналов становятся участниками золотых медаль-матчей. Команды, показавшие в полуфиналах вторые результаты, становятся участниками бронзового медаль-матча.

В медаль-матчах команды, показавшие в сумме лучший результат, зарабатывают 1 балл. Стрельба в каждом медаль-матче продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберёт 5 баллов.

Агентство по спорту Архангельской области, Сегодня 14:40

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