В Архангельске прошёл областной юношеский фестиваль единоборств

Областной юношеский фестиваль единоборств в Поморье идёт на рекорд в юбилейный для Архангельской области год: на участие заявилось более 700 спортсменов.

В программе двухдневного фестиваля, 28-29 октября, проходят соревнования по боксу, тхэквондо (в трёх версиях – ГТФ, ВТФ и ИТФ), кикбоксингу, греко-римской и вольной борьбе, кудо, кобудо, дзюдо, тайскому боксу и рукопашному бою.

Напомним, что в рамках фестиваля победу оспаривают северяне в возрасте от 10 до 17 лет включительно.

Молодых лидеров Архангельской области чествовали на торжественной части фестиваля.

Специальными призами были отмечены спортивные достижения Ярослава Бессолова (бокс), Матвея Антонова (вольная борьба), Андрона Дмитриева (греко-римская борьба), Георгия Лихачева (дзюдо), Макара Сунцова (кикбоксинг), Данила Коровина (рукопашный бой), Олега Вьялицина (тайский бокс), Александра Самохина (тхэквондо ВТФ), Константина Шахнова (тхэквондо ГТФ), Дмитрия Дементьева (тхэквондо ИТФ), Ивана Крачкова (кобудо), Шахрона Файзуллоева (кудо).

Двое спортсменов из этой плеяды прославили Архангельскую область и на международной арене: Ярослав Бессолов – призёр первенства Европы, Константин Шахнов – чемпион Азии, - сообщила пресс-служба правительства области.