В Поморье стартовал седьмой сезон Ночной хоккейной лиги

28 октября на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Беломорец» стартовал седьмой сезон Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. В этом году он приурочен к 45-летию легендарной хоккейной суперсерии СССР – Канада 1972 года.

Почетным г остем праздника стал прославленный вратарь сборной команды Советского Союза, олимпийский чемпион Владимир Мышкин, который уже не в первый раз приезжает в Архангельскую область.





- Каждый новый сезон дарит нам новые надежды на то, что будет больше команд и их уровень будет расти. Я очень рад, что этот проект, созданный по инициативе президента России Владимира Путина, становится очень популярным. Это здорово, что наши мужики встают с диванов, выходят из гаражей и начинают свободное время проводить на льду. Благодаря такому наглядному примеру спортом начинают заниматься их дети. Подобная тенденция в нашем обществе позволит вырастить здоровое поколение россиян , - отметил заслуженный мастер спорта Владимир Мышкин.





На региональном этапе Всероссийский фестиваль пройдет в двух дивизионах – «Любитель 40+» и «Любитель 18+. Лига надежды». Всего в нем примет участие 13 команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа и Вельска. В более опытной группе победитель будет определен по итогам игр в четыре круга. Во втором дивизионе соревнования пройдут в два этапа.





- Правительство Архангельской области всегда поддерживает массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди северян. Готовясь к седьмому сезону Всероссийского фестиваля, любители хоккея могут использовать ледовые арены Архангельска и Северодвинска. Хочется пожелать всем участникам соревнований удачи, пройти их без травм, чтобы потом достойно представить Поморье на финале в Сочи и побороться за главный приз – новую ледовую арену, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.



В матче-открытия встретились хозяева льда – хоккеисты «Беломорца» и архангельского «Баренца». Команда из областного центра является дебютантом соревнований.