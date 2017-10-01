В Поморье стартовал седьмой сезон Ночной хоккейной лиги

28 октября на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Беломорец» стартовал седьмой сезон Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. В этом году он приурочен к 45-летию легендарной хоккейной суперсерии СССР – Канада 1972 года.
Почетным гостем праздника стал прославленный вратарь сборной команды Советского Союза, олимпийский чемпион Владимир Мышкин, который уже не в первый раз приезжает в Архангельскую область.
- Каждый новый сезон дарит нам новые надежды на то, что будет больше команд и их уровень будет расти. Я очень рад, что этот проект, созданный по инициативе президента России Владимира Путина, становится очень популярным. Это здорово, что наши мужики встают с диванов, выходят из гаражей и начинают свободное время проводить на льду. Благодаря такому наглядному примеру спортом начинают заниматься их дети. Подобная тенденция в нашем обществе позволит вырастить здоровое поколение россиян, - отметил заслуженный мастер спорта Владимир Мышкин.
На региональном этапе Всероссийский фестиваль пройдет в двух дивизионах – «Любитель 40+» и «Любитель 18+. Лига надежды». Всего в нем примет участие 13 команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа и Вельска. В более опытной группе победитель будет определен по итогам игр в четыре круга. Во втором дивизионе соревнования пройдут в два этапа.
- Правительство Архангельской области всегда поддерживает массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди северян. Готовясь к седьмому сезону Всероссийского фестиваля, любители хоккея могут использовать ледовые арены Архангельска и Северодвинска. Хочется пожелать всем участникам соревнований удачи, пройти их без травм, чтобы потом достойно представить Поморье на финале в Сочи и побороться за главный приз – новую ледовую арену, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.
В матче-открытия встретились хозяева льда – хоккеисты «Беломорца» и архангельского «Баренца». Команда из областного центра является дебютантом соревнований.
- У нас в команде есть игроки, занимавшиеся хоккеем в детстве, но основная масса участников - это любители. Пускай нам не хватает сыгранности, но во всех встречах мы будем бороться до конца. Турнир только начался и вся борьба еще впереди, - рассказал капитан «Баренца» Алексей Куликов.
Более сыгранные и опытные северодвинцы уже в первом периоде сделали весомую заявку на победу – 3:0. Хотя в каждом из двух последующих отрезков игры соперники обменялись точными бросками, но это не помешало команде из города корабелов успешно стартовать в соревнованиях – 5:2.
- В межсезонье нашу команду пополнило пять игроков. Все ребята довольно быстро влились в коллектив. Мы начали соревнования на хорошей ноте. Надеюсь, что в таком позитивном ключе пройдет весь сезон, - поделился своими впечатлениями капитан «Беломорца» Сергей Бытю.
Ау, админы! Фото смените: в Ночной лиге в хоккей с шайбой играют)))