 Румянцев преодолел дистанцию за 13 минут и 26,10 секунды. Спортсмен, занявший второе место, показал результат - 13 минут 30,45 секунды.

Соревнования памяти Бориса Шавырина являются квалификационными для участия в стартовых этапах Кубка мира. Первый этап Кубка мира пройдет в голландском Херенвене с 10 по 12 ноября, сообщает ТАСС.