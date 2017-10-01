Архангельский конькобежец примет участие в Кубке мира Александр Румянцев победил на дистанции 10 тысяч метров на всероссийских соревнованиях памяти Бориса Шавырина по конькобежному спорту в Коломне. Спортсмен из Архангельской области гарантировал себе участие на первых этапах Кубка мира. Второе место занял Руслан Захаров, а замкнул тройку призёров Евгений Серяев Румянцев преодолел дистанцию за 13 минут и 26,10 секунды. Спортсмен, занявший второе место, показал результат - 13 минут 30,45 секунды. Соревнования памяти Бориса Шавырина являются квалификационными для участия в стартовых этапах Кубка мира. Первый этап Кубка мира пройдет в голландском Херенвене с 10 по 12 ноября, сообщает ТАСС. Нашли ошибку? Выделите текст,

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