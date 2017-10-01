Архангельский конькобежец занял второе место на соревнованиях в Коломне

В Коломне завершился первый этап Кубка России по конькобежному спорту. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 25 регионов России.

Спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье», мастер спорта международного класса Александр Румянцев на дистанциях 500 и 1 500 метров финишировал третьим.

Кубок России по конькобежному спорту в Коломне – первый из пяти этапов сезона 2017–2018 гг. На каждом из этих этапов конькобежцы, в зависимости от результатов на дистанциях, зарабатывают очки. Спортсмены с наибольшим количеством очков примут участие в финале Кубка России в конце сезона.

Чуть ранее на ледовой арене в Коломне прошли всероссийские соревнования «Кубок Коломенского Кремля» по конькобежному спорту. В стартах на дистанциях 500, 1 000, 1 500 и 3 000 метров приняли участие около 200 спортсменов из 25 регионов страны.

На дистанции 3 000 метров наш конькобежец занял второе место.