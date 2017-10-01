На стадионе "Труд" проведен косметический ремонт

В летний период на стадионе "Труд" был проведен косметический ремонт Западной и Восточной трибун, а также ремонт морозильных установок на большой и малой ледовых аренах. В межсезонье технические специалисты провели большую работу по ремонту кровли здания отделения хоккея с мячом спортивной школы "Водник".

Сейчас на стадионе «Труд» полным ходом идет кропотливый процесс наращивания льда. Ледовары добиваются высокого качества покрытия. Работы проходят согласно запланированным срокам.

- Морозильные установки работают в штатном режиме, уже начались тренировки спортивной школы, завтра на лед выйдут хоккеисты «Водника». К началу чемпионата России по хоккею с мячом поле будет полностью готово к проведению игр, - заявил и.о. директора регионального центра развития спорта «Водник» Роман Клобуков.

Напомним, "желто-зеленые" проведут свой первый матч в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги в следующую субботу 4 ноября. Соперником «Водника» будет казанское «Динамо». Начало в 13:00, - сообщает пресс-служба "Водника".