В Архангельске стартовало первенство СЗФО по греко-римской борьбе

Накануне в Архангельске на базе дворца детско-юношеского творчества стартовало первенство Северо-Западного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 г.р. За награды турнира будут бороться более ста спортсменов из Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской, Калининградской областей, республики Коми и Ненецкого автономного округа.

- Мы впервые принимаем первенство СЗФО среди младших юношей и постараемся оправдать оказанное нам доверие. Награды будут разыграны в 11-ти весовых категориях среди юношей весом от 32 до богатырских 120 кг. Схватки очень интересные, идет равная упорная борьба между спортсменами, - рассказал главный судья соревнований Игорь Тропин.

- Уважаемые участники, гости турнира! Мы очень рады принимать Вас на нашей Поморской земле. Сегодня я хотел бы пожелать честной бескомпромиссной борьбы, честного судейства, пусть победит сильнейший! И надеюсь по результатам Первенства будет сформирована хорошая, добротная команда, которая достойно представит Северо-Западный федеральный округ на финале Первенства России, - отметил Андрей Багрецов.

Завтра поединки продолжатся с 10 утра, - сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».