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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/10/23/53579.html

Спорт

Северодвинцы приняли участие в акции «Зарядка с чемпионом»

Северодвинцы приняли участие в акции «Зарядка с чемпионом»
Фото пресс-службы "Водника"
В субботу участниками Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» стали жители города корабелов. В этот раз организаторы решили провести ее в новом формате, сменив спортзал на крытую ледовую арену стадиона «Беломорец».

- Главным требованием для проведения Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» является то, чтобы спортивный объект, на котором она проводится, был построен по государственной программе. Таких спортивных сооружений на территории Архангельской области пока два – центр развития спорта «Норд Арена» в Архангельске и крытая ледовая арена физкультурно-спортивного комплекса «Беломорец» в Северодвинске. Очень здорово, что здесь занимается большое количество детей и взрослых. Это является главным показателем того, что такие объекты востребованы населением, и их нужно строить как можно больше на территории нашего региона, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

Проводил "Зарядку" легенда мирового и отечественного хоккея с мячом Игорь Гапанович.

Игорь Викторович показал базовые упражнения, используемые для разминки в хоккее с мячом.

- Я первый раз в этой ледовой арене. Она очень уютная, в ней комфортно себя чувствуют не только дети, занимающиеся в секциях «хоккея с шайбой» и «фигурного катания», но и их родители. Я считаю, что подобных спортивных объектов должно быть в Архангельской области как можно больше. Только в этом случае мы сможем вырастить здоровое поколение, - сказал Игорь Гапанович.

После зарядки заслуженного мастера спорта окружила детвора, которая стремилась взять у него автограф и сфотографироваться с ним.

- Мой папа очень любит хоккей с мячом. Мне он не раз показывал записи матчей чемпионского «Водника». Как играл в них Игорь Гапанович – это просто незабываемо. Я еще только учусь кататься на коньках, и в дальнейшем хочется вырасти в такого же великого спортсмена как Игорь Викторович. Я очень рад, что сегодня мне удалось взять у него автограф, - поделился своими впечатлениями юный северодвинец Кирилл Рыбаков. В ноябре "Зарядка с чемпионом" пройдет и в Архангельске, - сообщает пресс-служба "Водника".

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