«Водник» вышел в полуфинал международного турнира

Накануне «Водник» провел второй матч на международном турнире ExTe Cupen. Его соперником был клуб Элитсерии «Теллус», который прошедшей ночью обыграл «Уральский трубник».

Сочетание хорошего настроя на игру и более высокого уровня мастерства архангелогородцев, им удалось одержать уверенную победу – 5:1. У «Водника» дублем отметился Евгений Дергаев и по одному разу отличились Александр Антонов, Александр Тюкавин и Юрий Радюшин.

- По сравнению с предыдущим матчем мы сыграли более надежно в обороне. За счет этого все нити игры в первом тайме мы «держали» в своих руках. В первые минуты после перерыва ребята попытались контролировать мяч, но это у нас получалось плохо. Это привело к тому, что скандинавам удалось отквитать один мяч. Как только мы вновь взвинтили темп в матче, вся игра вновь вернулась под наш контроль, - сказал после матча главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.

Сегодня поздно вечером «Водник» сыграет заключительный матч группового этапа на турнире. Его соперником будет «Уральский трубник». Начало в 23:40.