Новости дня

В Архангельске водитель грузовика сбил пенсионерку

Северный округ Архангельска остался без электричества

«Водник» вышел в полуфинал международного турнира

На Архангельскую область наступает зима

Мобильная версия 16+

Суббота, 21 октября, 12:00

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/10/21/53559.html

Спорт

«Водник» вышел в полуфинал международного турнира

«Водник» вышел в полуфинал международного турнира
Накануне «Водник» провел второй матч на международном турнире ExTe Cupen. Его соперником был клуб Элитсерии «Теллус», который прошедшей ночью обыграл «Уральский трубник».

Сочетание хорошего настроя на игру и более высокого уровня мастерства архангелогородцев, им удалось одержать уверенную победу – 5:1. У «Водника» дублем отметился Евгений Дергаев и по одному разу отличились Александр Антонов, Александр Тюкавин и Юрий Радюшин.

- По сравнению с предыдущим матчем мы сыграли более надежно в обороне. За счет этого все нити игры в первом тайме мы «держали» в своих руках. В первые минуты после перерыва ребята попытались контролировать мяч, но это у нас получалось плохо. Это привело к тому, что скандинавам удалось отквитать один мяч. Как только мы вновь взвинтили темп в матче, вся игра вновь вернулась под наш контроль, - сказал после матча главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.

Сегодня поздно вечером «Водник» сыграет заключительный матч группового этапа на турнире. Его соперником будет «Уральский трубник». Начало в 23:40.

Сегодня 10:34

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Игоря Скубенко сменил Сергей КотловВчера 14:01
2 комментария

"Пьяные преступления" в Поморье составляют 43 %Вчера 12:55
4 комментария

Посещение нацпарка «Онежское Поморье» станет платнымВчера 10:29

Сергей Степашин: люди не должны жить по 40 лет в баракахПозавчера 19:40

Дадут ли пожизненное? Начался суд над бандой ШаманинаПозавчера 14:54

Спорт

Архангельские спортсмены отправятся на финал первенства России по дзюдоВчера 12:59

"Водник" одержал "туманную" победу над скандинавамиВчера 11:58

Новодвинские боксеры привезли с всероссийских соревнований золото и серебро Позавчера 12:34

Архангелогородцы сдадут нормы ГТОПозавчера 09:10

Наши спортсменки завоевали три медали на первенстве Европы по воздушно-силовой атлетике 18 октября 2017 11:30

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

На Архангельскую область наступает зима

Архангельские школьники займутся поисковым делом

Архангельским врачам представили современные хирургические технологии

В Архангельске пройдёт патриотический фестиваль «АрхангелЪ»

Игоря Скубенко сменил Сергей Котлов

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлится до 31 октября

В Онеге выпустили почти десять тысяч мальков Кумжи

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в сентябре 2017 года

«Ростелеком» в Архангельской области модернизирует сети связи по обращению собственников многоквартирных домов

В Архангельске завершились бизнес-выходные «Динамичный старт»

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

В Архангельске водитель грузовика сбил пенсионерку

Северный округ Архангельска остался без электричества

В Северодвинске мужчина затопил соседей и чуть не спалил дом

В Архангельске перекрыта одна из улиц

В Архангельске пожарные спасли от огня пожилую женщину

Архангельские спортсмены отправятся на финал первенства России по дзюдо

"Водник" одержал "туманную" победу над скандинавами

Новодвинские боксеры привезли с всероссийских соревнований золото и серебро

Архангелогородцы сдадут нормы ГТО

В столице Поморья состоится "вечеринка обмена"

В Архангельске открылась выставка о сотрудничестве России и Норвегии

В Добролюбовке пройдет встреча с немецкими музыкантами

Архангельское УФАС не стало запрещать рекламу "Матильды"

Архангелогородка прошла в шоу "Голос"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru