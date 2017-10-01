Архангельские спортсмены отправятся на финал первенства России по дзюдо В городе Кириши завершилось первенство Северо-Западного федерального округа России по дзюдо среди юниоров и юниорок. На татами встретились более 120 дзюдоистов из Архангельской, Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Псковской, Калининградской областей. В состав сборной команды Архангельской области под руководством главного тренера Владимира Елагина вошли семь спортсменов. Первое место в весовой категории свыше 100 килограммов занял спортсмен РЦСП «Поморье» Ян Мочульский. Серебряным призёром в весовой категории 81 килограмм стал Андрей Долгобородов, который также выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Бронзовые награды завоевали в весовой категории 63 килограмма Оксана Никитина, в весовой категории 70 килограммов – Александра Ступина. По итогам выступлений Ян Мочульский, Андрей Долгобородов и Оксана Никитина завоевали право представлять Архангельскую область в финале первенства России по дзюдо, которое пройдёт в конце ноября в Иркутске. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Агентство по спорту Архангельской области, Сегодня 12:59