"Водник" одержал "туманную" победу над скандинавами

Накануне поздно вечером «Водник» стартовал в международном турнире ExTe Cupen. Его первым соперником была команда третьего дивизиона АИК, играющим тренером которого является экс-полузащитник "желто-зеленых" и российской национальной сборной Ринат Шамсутов.

С первых минут встречи скандинавы попытались решить россиян их главного преимущества – скорости. Они старались встречать архангелогородцев на их половине поля, не давая им раскатиться. Это в сочетании с тактической выучкой и дисициплиной шведов привело к тому, что постепенно порядок стал бить класс. Хотя «водники» первыми и открыли счет, но два контрвыпада их соперника завершились взятием ворот Михаила Шиляева. В итоге на перерыв команда Рината Шамсутова ушла, ведя в счете – 2:1.

В начале второй половины встречи подопечные Сергея Лихачева попытались вернуть игру под свой контроль. Не последнюю роль в этом сыграл их капитан Евгений Дергаев, который в этот вечер был самым заметным в составе «Водника». Сначала он вместе с тремя своими партнерами выкатился против трех шведов, но не стал отдавать мяч одноклубникам. Сперва он обыграл одного соперника, а затем отправил оранжевый снаряд в дальний от вратаря угол – 2:2. Вслед за этим он точным ударом замкнул передачу с фланга – 2:3.

Стоит отметить, что «водники» упустили еще целый ряд возможностей поразить ворота соперника. Это сохраняло определенную напряженность в матче. Более того, в ход развития событий стала вмешиваться погода. На стадион стал опускаться туман и видимость на льду была близка к нулевой. В подобных метеоусловиях соперникам удалось обменяться голами – 3:4.

- Свою негативную роль сыграло то, что в ходе тренировочного сбора в Эдсбюне мы не провели ни одного матча с сильным соперником. Быстрый гол и упущенные вслед за этим моменты вселили в ребят уверенность в то, что шведы станут легкой добычей. При этом в их составе, кроме Рината Шамсутова, есть несколько игроков, которые в разное время поиграли в «Элитсерии». Подобный недонастрой вышел нам "боком". У нас не получалась командные действия ни в обороне, ни в атаке. После перерыва нам удалось завладеть территориальным и игровым преимуществом, но реализация опасных моментов у ворот соперника оставляла желать лучшего. Если на Кубке России у нас мяч летел в створ ворот, то в этот раз куда угодно, но только не туда, куда надо. Я доволен только тем, что мы одержали победу, игрой, конечно, нет, - рассказал после матча Сергей Лихачев.

Сегодня «Водник» проведет сразу два матча. Сначала он встретится с еще одним шведским клубом «Теллус» (начало в 15:20), который прошедшей ночью в серии пенальти обыграл «Уралский трубник», а ближе к ночи сыграет с командой из Первоуральска (начало в 23:40).