Новодвинские боксеры привезли с всероссийских соревнований золото и серебро

Наш город, в том числе и всю Архангельскую область на Всероссийских соревнованиях представили два воспитанника Николая Черняева - Кирилл Малашков и Дмитрий Маштаков. Оба спортсмена успешно отбоксировали предварительные поединки и вышли в финал.
Отметим, что завершающие бои для новодвинцев сложились по разному. К примеру Дмитрий Маштаков, в своей весовой категории, уступил чемпионский титул московскому боксёру. Тем самым он стал серебряным призёром всероссийских соревнований и был отмечен специальным призом «За волю к победе».
Более успешно финал сложился для Кирилла Малашкова. Новодвинец устойчиво вынес боксёрскую схватку с ярославским спортсменом и заслуженно поднялся на высшую ступень пьедестала почёта.
Все победители и призеры соревнований были награждены памятными дипломами, медалями и денежными призами, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.