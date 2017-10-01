Новодвинские боксеры привезли с всероссийских соревнований золото и серебро

В Ярославле завершились Всероссийские соревнование по боксу среди мужчин и юниоров. Технику ударов, стойкость и выносливость на ринге демонстрировали сильнейшие боксёры из Москвы и Московской области, Ногинска, Санкт-Петербурга, Пушкино, Тамбова, Иваново, Нижнего-Новгорода, Новодвинска, Вологды, Рыбинска, Костромы и Ярославля.

Наш город, в том числе и всю Архангельскую область на Всероссийских соревнованиях представили два воспитанника Николая Черняева - Кирилл Малашков и Дмитрий Маштаков. Оба спортсмена успешно отбоксировали предварительные поединки и вышли в финал.

Отметим, что завершающие бои для новодвинцев сложились по разному. К примеру Дмитрий Маштаков, в своей весовой категории, уступил чемпионский титул московскому боксёру. Тем самым он стал серебряным призёром всероссийских соревнований и был отмечен специальным призом «За волю к победе».

Более успешно финал сложился для Кирилла Малашкова. Новодвинец устойчиво вынес боксёрскую схватку с ярославским спортсменом и заслуженно поднялся на высшую ступень пьедестала почёта.

Все победители и призеры соревнований были награждены памятными дипломами, медалями и денежными призами, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.