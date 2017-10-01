Архангелогородцы сдадут нормы ГТО

В центре развития спорта «Норд Арена» 21 октября с 9 утра состоятся соревнования по видам испытаний Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».

С 12:00 состоятся соревнования по дартсу в рамках VII Спартакиады «Начни с себя – 2017» среди команд исполнительных органов государственной власти Архангельской области, администраций муниципальных образований Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов и Корпорации развития Архангельской области.

Соревнования лично-командные. Количество участников неограничено (независимо от пола и возраста).

Соревнования проводятся по группам:

1 группа – 1983г.р. и младше (женщины)

2 группа – 1983г.р. и младше (мужчины)

3 группа – 1982г.р. – 1968г.р. (женщины)

4 группа – 1982г.р. – 1968г.р. (мужчины)

5 группа – 1967г.р. и старше (женщины)

6 группа – 1967г.р. и старше (мужчины)

Участники соревновании выполняют следующие тесты ГТО: подтягивания из виса на высокой перекладине (мужчины): рывок гири 16 кг. (мужчины); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (мужчины, женщины); сгибание разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (женщины); поднимание туловища из положения, лежа на спине (мужчины, женщины); наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (женщины).

В личном зачете итоги подводятся в каждой возрастной группе по сумме набранных очков в 3 (трех) из 4 (четырех) дисциплин, - сообщила пресс-служба городской администрации.

В зачет командного первенства идут результаты, показанные 6 (шестью) участниками команды, при этом им необходимо учувствовать не менее чем в 3 (трех) возрастных группах.