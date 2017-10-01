Наши спортсменки завоевали три медали на первенстве Европы по воздушно-силовой атлетике

На этих соревнованиях отлично проявили себя спортсменки из Архангельской области, входившие в состав сборной России.
Ульяна Кукушкина и Варвара Дюкова завоевали золотые медали в упражнении спортивный куб в категории дети 10–13 лет В и юниоры В соответственно.
Алина Попова завоевала бронзовую медаль на воздушном кольце среди юниоров В.
Кроме того, юниорка Ирина Семакова, родившаяся в Архангельске, а сейчас проживающая в Санкт-Петербурге, в упражнении на пилоне завоевала третье место.
Теперь наши спортсменки готовятся к чемпионату мира, который пройдёт в Польше в городе Люблин 9–10 декабря 2017 года.
Агентство по спорту Архангельской области