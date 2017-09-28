В центральном матче первенства Архангельска по мини-футболу зафиксирована «боевая ничья»

Центральный матч Первенства Архангельска по мини-футболу среди команд первой лиги между коллективами «Легион» и «Вымпел» завершился ничейным результатом 3:3. Встреча прошла в субботу 14 октября в спортивном зале ФСК им. А.Ф. Личутина в Северном округе областного центра.

В первом тайме счёт в матче открыли игроки «Легиона» - отличился лучший голеадор команды Евгений Хрушкой. Однако на один пропущенный мяч игроки «Вымпела» ещё до перерыва ответили двумя точными ударами. Это позволило команде уйти на перерыв, лидируя в счёте.

Во втором тайме «легионеры» бросились отыгрываться и полностью завладели инициативой, больше владели мячом. «Вымпел», в свою очередь, играл от обороны, эффективно используя контратаки. После того, как «Легиону» всё-таки удалось сравнять счёт, игроки «Вымпела» вновь вышли вперёд. Однако победу им праздновать не пришлось – за несколько минут до конца встречи «легионеры» забили третий мяч в ворота соперника. Ничейный результат игроки команд, в целом, признали закономерным.

- В матче мы рассчитывали, конечно, на большее. Пока не всё в нашей игре получается, это связано с тем, что мы только «вкатываемся» в сезон. По факту же набранное очко лучше, чем ничего, - отметил игрок команды «Легион»» Евгений Мартынов, наблюдавший за игрой своей команды с трибуны.

В других матчах тура зафиксированы следующие результаты:

«АМТП» – «Кристалл» 5:2

«КПРФ» – «Монолит» 9:1

«ДиАл» – «Флагман-ЛДПР» 7:2

«Автодороги» – «Стройбат» 5:4

Напоминаем, что заключительный матч тура пройдёт 18 октября в спортзале САФУ по адресу: пр. Ленинградский, 40. За победу в матче поборются команды «Арктика-САФУ-2» и «Огнеборец».

После трёх туров единоличным лидером Первенства среди команд первой лиги стал коллектив «КПРФ», в его активе три победы в трёх матчах. По две победы одержали команды «ДиАл» и «АМТП» - они занимают вторую и третью строчки турнирной таблицы, соответственно.