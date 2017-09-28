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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/10/16/53464.html

Спорт

В Ленском районе построили новую спортивную площадку

В Ленском районе построили новую спортивную площадку
РressFoto
На новой спортивной площадке в поселке Сойга можно будет сдать нормативы ГТО.

—Универсальная игровая площадка с искусственным покрытием построена в рамках проекта губернатора по строительству плоскостных сооружений во всех муниципальных образованиях Поморья. За пять лет существования проекта в регионе появилось около 150 новых спортплощадок, – сообщил руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

На строительство нового спортивного объекта было выделено двести пятьдесят тысяч рублей из областной казны. Еще около ста пятидесяти тысяч добавил бюджет муниципального образования, - сообщает агентство по спорту Архангельской области.

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