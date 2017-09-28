«Воднику» уступил полуфиналист чемпионата Финляндии

Для «Водника» недельный тренировочный цикл сбора в Швеции завершился товарищеским матчем с финским клубом «Камппарит». Оба соперника по итогам прошлого сезона остановились в шаге от медалей, заняв четвертое место в национальных первенствах.

На ведущей позиции у финнов в организации игры выступает воспитанник архангельского хоккея Артём Шеховцов, который уже второй год защищает их цвета. По итогам прошлого сезона Артем вошел в четверку лучших игроков финского чемпионата по системе «гол+пас», забив 27 мячей и сделав 16 результативных передач. Стоит отметить, что часть предсезонной подготовки он прошел вместе с «Водником».

Также ,как и в предыдущем товарищеском матче, встреча прошла под диктовку архангелогородцев, но финнам несколько раз удавалось опасно угрожать воротам «Водника». В одном из моментов на рандеву с Михаилом Шиляевым выскочил Артём Шеховцов, но он не смог переиграть голкипера "желто-зеленых". И все-таки хоккеисты «Камппарита» один раз заставили россиян начать игру с центра поля, но это ровным счетом не повлияло на итоговый результат – 10:1. У «Водника» покер на счету Александра Насонова, дублем отметился Евгений Дергаев, а также по одному разу ворота соперника поразили Дмитрий Логинов, Глеб Потапов, Юрий Радюшин и Дмитрий Попутников.

- Для нашей команды это был очень хороший матч, во многом обучающий для большинства молодых ребят, которых в команде очень много. Они еще никогда не играли с российскими командами. Благодаря игре с таким соперником, как «Водник», теперь они понимают, что нужно много работать на тренировках и играх, чтобы приблизиться к такому высокому уровню. Что касается самой игры, то весь первый тайм у нас было неплохое движение и эпизодически удавалось организовывать атаки на ворота «Водника». После перерыва сказалось то, что мы совсем недавно вышли на большой лед, поэтому мы физически «подсели». Я очень рад , что получилось встретиться с нашими ребятами, тренерским штабом, сыграть, пообщаться, все таки для меня «Водник» - это мой дом, - поделился своими впечатлениями нападающий «Камппарита» Артём Шеховцов.

- В этом матче мы экспериментировали не только с составом команды, но и с тактикой. Конечно, у нас не все получается и есть над чем работать. На данный момент тренерский штаб практически полностью определился с основным составом на этот хоккейный сезон, - отметил главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.

17 октября «Водник» проведет еще один товарищеский матч. Его соперником будет вице-чемпион Швеции – «Боллнес». Начало в 20:00 по московскому времени.