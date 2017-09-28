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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/10/15/53453.html

Спорт

"Водник" изменил время начала домашних игр

"Водник" изменил время начала домашних игр
По регламенту проведения всероссийских соревнований, в будни игры должны начинаться не ранее 17:00 и не позднее 19:00 по местному времени, а в выходные и праздничные дни не ранее 13:00 и не позднее 19:00 по местному времени. В последние годы «желто-зеленые» все свои матчи начинали в вечернее время.

В новом сезоне на предварительном этапе очередного Чемпионата России по хоккею с мячом «Воднику» предстоит провести в родных стенах 13 матчей, из которых большинство, а именно семь, приходится на выходные и праздничные дни. 

В мае на встрече болельщиков с руководством и игроками «Водника» любители русского хоккея высказывали пожелания о переносе времени начала матчей на дневное время. Поэтому было приняло решение провести голосование в официальной группе команды “Водник” в социальной сети “Вконтакте”. Болельщикам предлагалось выбрать одно время из двух предложенных: 13:00 или 19:00.

В голосовании приняли участие больше тысячи человек. 2/3 -мужчины и 1/3 – женщины. С небольшим перевесом победу одержали сторонники матчей в светлое время суток. При этом, мнение большинства болельщиков совпало с пожеланиями самой команды.

- Посовещавшись с доктором команды, игроками, мы высказались за то, чтобы в будни игры начинались в 19:00, а в выходные и праздничные дни в 13:00, – рассказал главный тренер «Водника» Сергей Лихачев. 

- Мы благодарны всем любителям хоккея с мячом, которые активно выразили свою позицию в этом голосовании. Нам важно было услышать мнение каждого.  При этом стоит отметить, что в опросе не смогли принять участие пенсионеры, большинство из них не зарегистрированы в социальных сетях. Именно они, чье мнение тоже нужно учитывать, в последние годы активно просили начало матчей перенести на день, так как есть проблемы с общественным транспортом и болельщикам сложно после матчей добираться на окраины города поздно вечером, – отметил и.о. директора регионального центра развития спорта «Водник» Роман Клобуков. 

Итак, в предстоящем сезоне «домашние» матчи в выходные и праздничные дни будут начинаться в 13.00.

Первый матч «Водник» проведет в субботу, 4 ноября, когда встретится с казанским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Вчера 20:45

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