В Архангельске открылся Всероссийский турнир по боксу

Турнир проходит под девизом «Памяти наших учителей посвящается!». На открытии соревнований участников турнира, тренеров, судей и зрителей приветствовал руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.
Почетное право поднять государственный флаг России было предоставлено воспитанникам архангельской школы бокса, призёрам первенства России Ярославу Безсолову и Илье Петухову.
Между боями организаторы будут рассказывать болельщикам и участникам об истории бокса, о главных героях этого по-настоящему мужского вида спорта. Например, мало кто знает, но боксёр из Архангельска уже принимал участие в Олимпийских играх, только в качестве наставника. Мастер спорта Фёдор Лапин был вторым тренером сборной Польши на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, а старший брат Федора – Вадим Лапин, является первым мастером спорта СССР в Архангельске.
Награды турнира памяти Александра Рыбина и Евгения Антуфьева будут разыграны в трех возрастных группах:
старшие юноши – 2002-2003 годов рождения;
юниоры – 2000-2001 годов рождения;
взрослые – 1999 годов рождения и старше.
Соревнования пройдут в три этапа: отборочные квалификационные бои, полуфинальные встречи и финалы.
— Приглашаю всех любителей бокса посетить этот турнир и насладиться красивыми боями, – отметил Андрей Багрецов.