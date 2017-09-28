В Архангельске открылся Всероссийский турнир по боксу

Всероссийский турнир по боксу класса «Б» памяти тренеров Александра Рыбина и Евгения Антуфьева проводится уже в четырнадцатый раз. В этом году за награды будут бороться 93 спортсмена из 12 городов Архангельской и Вологодской областей, Республики Коми и НАО.

Турнир проходит под девизом «Памяти наших учителей посвящается!». На открытии соревнований участников турнира, тренеров, судей и зрителей приветствовал руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

Почетное право поднять государственный флаг России было предоставлено воспитанникам архангельской школы бокса, призёрам первенства России Ярославу Безсолову и Илье Петухову.

Между боями организаторы будут рассказывать болельщикам и участникам об истории бокса, о главных героях этого по-настоящему мужского вида спорта. Например, мало кто знает, но боксёр из Архангельска уже принимал участие в Олимпийских играх, только в качестве наставника. Мастер спорта Фёдор Лапин был вторым тренером сборной Польши на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, а старший брат Федора – Вадим Лапин, является первым мастером спорта СССР в Архангельске.

Награды турнира памяти Александра Рыбина и Евгения Антуфьева будут разыграны в трех возрастных группах:

старшие юноши – 2002-2003 годов рождения;

юниоры – 2000-2001 годов рождения;

взрослые – 1999 годов рождения и старше.

Соревнования пройдут в три этапа: отборочные квалификационные бои, полуфинальные встречи и финалы.

— Приглашаю всех любителей бокса посетить этот турнир и насладиться красивыми боями, – отметил Андрей Багрецов.