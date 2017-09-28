«Водник» начал сбор в Швеции с крупной победы

«Водник» проводит тренировочный сбор в Швеции. Накануне, он провел первый товарищески матч. В отсутствии действующего чемпиона страны – «Эдсбюна», который в эти дни принимает участие в розыгрыше Кубка мира, спарринг-партнером россиян стал его дубль.

В прошлом сезона «молодежка» «Эдсбюна» стала сильнейшей в стране, а у руля ее стоит Петер Тонберг. В свое время его партнером по шведскому клубу был нынешний старший тренер «Водника» Николай Ярович. Кроме этого, в составе дубля «Эдсбюна» играет сын экс-голкипера желто-зеленых Андерса Свенссона – Антон. Он по примеру своего отца также является стражем ворот. Весь матч прошел за явным преимуществом архангелогородцев, и завершился крупной победой – 11:4.

У «Водника» дублями отметились Максим Чермных, Александр Насонов, Дмитрий Логинов и Александр Антонов, а также по одному разу отличились Евгений Дергаев, Алексей Гладышев и Роман Козулин.

- После длительной игровой паузы нам необходимо было «почувствовать» соперника вне зависимости от его уровня. Мы дали поиграть всем ребятам, а восстанавливающиеся после травм Роман Сухоруков и Александр Антонов провели на льду гораздо больше времени, чем остальные. Конечно, их физические кондиции еще далеки от оптимальных, но это вопрос времени. Если в первом тайме мы сыграли строго в обороне, то после перерыва наши действия были менее сконцентрированы. Следствием этих ошибок стали четыре пропущенных мяча, - рассказал после матча главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.

14 октября у «Водника» будет выходной день, а в воскресенье он встретится с полуфиналистом Чемпионата Финляндии – «Камппаритом». Начало в 13:30 по московскому времени.