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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/10/13/53413.html

Спорт

В Архангельске открылся турнир по боксу "Памяти наших учителей посвящается!"

В Архангельске открылся турнир по боксу "Памяти наших учителей посвящается!"
Сегодня в Архангельске на базе центра развития спорта «Норд Арена» открылся 14-й Всероссийский турнир по боксу класса «Б» памяти прославленных тренеров Александра Рыбина и Евгения Антуфьева.

За награды будут бороться 93 спортсмена из 12 городов Архангельской, Вологодской областей, республики Коми и НАО.

Турнир проходит под девизом "Памяти наших учителей посвящается!"

- Уважаемые участники, болельщики, судьи, разрешите поприветствовать Вас от имени губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова. Бокс – базовый вид спорта для Архангельской области. Для нас этот турнир важен, прежде всего, с точки зрения сохранения традиций, он проводится памяти прославленных тренеров - Евгения Сергеевича Антуфьева и Александра Васильевича Рыбина. Именно благодаря таким турнирам связь поколений не теряется, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

На торжественной церемонии открытия соревнований почетное право поднять флаг России было предоставлено воспитанникам архангельской школы бокса, кандидатам в мастера спорта, призерам первенства России Ярославу Безсолову и Илье Петухову.

Между боями организаторы будут рассказывать болельщикам и участникам об истории бокса, о главных героях этого по–настоящему мужского вида спорта! Например, мало кто знает, но боксер из Архангельска уже принимал участие в Олимпийских играх, только в качестве наставника. Мастер спорта Федор Лапин (кстати, тренер Антуфьев Е.С.) был вторым тренером сборной Польши на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, а старший брат Федора — Вадим Лапин, является первым мастером спорта СССР в Архангельске.

Награды турнира памяти Александра Рыбина и Евгения Антуфьева будут разыграны в трех возрастных группах :

- старшие юноши -2002-2003 г.р.- юниоры - 2000 - 2001 г.р.- взрослые 1999 г.р. и старше.Боксеры Архангельской области в числе главных фаворитов соревнований.- Я занимаюсь боксом с 3-го класса. У меня отец – боксер, вот и меня в секцию привел. Тренировки - 6 раз в неделю. Мне нужно отработать удары, технику, чтобы потом выступать на Олимпиаде. А сейчас в полуфинале у меня будет сильнейший соперник из Коряжмы, но я буду биться за попадание в финал, - рассказал участник из Северодвинска Николай Кузнецов.Соревнования пройдут в три этапа: отборочные квалификационные бои, полуфинальные встречи и финалы.

Расписание соревнований: 

  • - 12 октября 2017 г. с 17.00 часов (парад открытия, предварительные бои); 
  • - 13 октября 2017 г. с 17.00 часов (предварительные бои); 
  • - 14 октября 2017 г. с 15.00 часов (полуфинальные бои); 
  • - 15 октября 2017 г. в 12.00 часов (финальные бои, награждения);

Приходите поддержать наших спортсменов!

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