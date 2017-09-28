Спортсмены из города бумажников приняли участие в "Кроссе лыжника - 2017"

В селе Верхние-Матигоры состоялось открытое первенство Холмогорского района по легкоатлетическому кроссу «Кросс лыжника - 2017». Более ста спортсменов собрались на трассах, с крутым подъёмом и пологим спуском.

Новодвинск в этом кроссе представила команда в составе двадцати одного лыжника. Большинство ребят - воспитанники детской юношеской спортивной школы, тренирующиеся под руководством Николая Федотова и Татьяны Ярковой.

- Новодвинская команда уже второй раз принимала участие в «Кроссе лыжника», - отметила главный специалист отдела по делам молодёжи и спорту администрации Новодвинска Олеся Адамец. - Эти соревнования завершали межсезонную подготовку лыжников и надо сказать, что наши ребята сегодня в неплохой физической форме. Они достойно выглядели на сложных дистанциях, боролись до последних метров финишной прямой и я думаю, что наши лыжники готовы к предстоящему зимнему сезону.

Готовность наших ребят к предстоящему лыжному сезону подтверждают и результаты их выступления на легкоатлетическом кроссе в Матигорах. Все участники новодвинской команды, в своих возрастных категориях, вошли в 10-ку сильнейших. Медальный арсенал пополнили: Максим Харин (золото), Степан Епифанов (золото), Анастасия Краснова (золото), Вера Чудакова (серебро), Тимур Ульянов (бронза), Ульяна Новожилова (бронза) и Евгений Чудаков (бронза), - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.



