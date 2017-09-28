В Вельске в рамках Специальной олимпиады прошли соревнования по бочче

В течение двух дней в Вельске проходили региональные соревнования по бочче и юнифайд-бочче по программе Специальной Олимпиады России.

На соревнования, где главное не победа, а участие, заявились команды из пяти муниципальных образований Архангельской области.

Торжественное открытие состоялось в Вельской специальной (коррекционной) школе-интернат. Церемония получилась необыкновенно трогательной, позитивной и яркой. Все выступающие отмечали важность подобных соревнований, ведь занятия спортом являются очень эффективной поддержкой детей с ментальными нарушениями.

Архангельская область является одним из пионеров развития адаптивного спорта в России. Наш регион выбран в качестве пилотного для сдачи нормативов ГТО среди инвалидов. За год в регионе открыто пять новых групп адаптивного спорта.