«Водник» спустя восемь лет вернулся в Швецию

8 октября во второй половине дня «Водник» прибыл в Швецию. На пути от Москвы до Стокгольма компанию архангелогородцам составил «Уральский трубник», который на следующей неделе конкурентом желто-зеленых на международном турнире ExTe Cupen.

Последний раз «Водник» проводил в Эдсбюне тренировочный сбор восемь лет назад. С этим небольшим городом, расположенным на балтийском побережье в центральной Швеции, много связано у нынешнего тренера желто-зеленых Николая Яровича. Ведь заграничный период его профессиональной карьеры полностью прошел в этом населенном пункте.

- Прошло восемь лет, когда я последний раз был в Эдсбюне. За это время там почти ничего не изменилось. Жизнь тут идет в размеренном и стабильном ритме. Даже машина, которую я периодически брал у своего приятеля, стоит в том же гараже и до сих пор в отличном состоянии, - поделился своими впечатлениями Николай Ярович.

Стадион «Свенска Фенстер Арена» в 20 минутах ходьбы от гостиницы. Стоит отметить, что архангелгородцам скандинавы предоставили максимально комфортные условия для тренировочного процесса. Они учли все пожелания россиян. Первая тренировка продолжалась 2,5 часа. Она включила в себя выполнение тактико-тактических упражнений, двусторонний матч и отработку розыгрыша стандартных положений.

- Все ребята тренировались с большим желанием и выполнили все, что от них требовалось. Хочется поблагодарить хозяев, который создали нам идеальные условия для тренировочного процесса, начиная от закрепления за нами отдельной раздевалки и заканчивая идеальным качеством льда, - отметил главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.

В планах у тренерского штаба желто-зеленых посетить тренировку действующего чемпиона Швеции «Эдсбюна», - сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».