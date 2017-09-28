В Архангельске пройдёт турнир по мини-футболу среди мальчиков

Это первые в истории Архангельска соревнования среди футболистов младше восьми лет. На протяжении учебного года семь команд будут участвовать в еженедельных матчах, а полуфиналисты и финалисты определятся в мае 2018-го.

Игры турнира будут проходить в зале «Норд-Арены». Здесь же состоялась торжественная церемония открытия турнира - все, как на «взрослых» матчах: построение команд, равнение на флаг, приветственные речи.

Удачи футболистам пожелал руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов: «Отрадно, что мы с нашими партнерами проводим такое мероприятие. Это первый многомесячный турнир для мальчишек столь юного возраста. И я уверен, что ребята запомнят его на всю жизнь, а лет через пятнадцать кто-то из них примет участие в Чемпионате мира по футболу. Я желаю всем бодрости духа, дойти до финальных игр без травм и пусть победит сильнейший!»

После церемонии открытия состоялась премьерная игра турнира, на поле встретились команда «Барсы-1» и «Олимпик -1».