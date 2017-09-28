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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/10/06/53296.html

Спорт

В областном центре пройдёт чемпионат города по мини-футболу

В областном центре пройдёт чемпионат города по мини-футболу
8 октября в архангельском центре развития спорта «НОРД-АРЕНА» пройдут матчи второго тура чемпионата Архангельска по мини-футболу.

Центральным матчем станет противостояние молодой команды «Северная Двина» ветеранам архангельского футбола – командой «Рома-Экотек». Дополнительной интриги этому матчу придаёт то, что многократные чемпионы города переживают сегодня не лучшие времена – команду покинул ряд сильных игроков и тренер Сергей Талдонов, под руководством которого в сезоне 2015-2016 гг. «Рома» оформила «золотой дубль», завоевав звания Чемпиона города и Обладателя Кубка города по мини-футболу. Однако это не мешает им оставаться одними из лидеров архангельского футзала.

Для команды «Северная Двина» предстоящий матч станет всего вторым в истории, проводимым в высшем дивизионе архангельского мини-футбола. При подготовке к выступлениям в высшей лиге «севернодвинцы» существенно усилили свой состав, а свои притязания на самые высокие места в турнирной таблице подтвердили в первом матче сезона с прошлогодним бронзовым призером Чемпионата Архангельска – командой «Севдорстрой».

Начало встречи «Северная Двина» - «Рома-Экотек» 8 октября в 20 час. 15 мин.

Кроме этого, в рамках второго тура 8 октября состоятся следующие матчи:

15.45 – «Пахарь» - «Севзапдорстрой»

17.15 – «Олимпик» - «Армида»

18.45 – «Химик» - «САФУ»

21.45 – «Аэропорт» - «Севдорстрой».

Все матчи команд высшей лиги проходят в ЦРС «НОРД-АРЕНА» (г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, 179)

Также 7-8 октября в ФСК им. А. Ф. Личутина (г. Архангельск, ул. Химиков, 4) пройдут очередные матчи Первенства г. Архангельска по мини-футболу среди команд 1, 2 и 3 лиг. 

В субботу 7 октября игры на «Сульфат-Арене» начнутся в 10 час. 00 минут и продлятся до 20 час. 30 минут. На следующий день первая игра первенства города состоится в 8 час. 30 минут, завершится игровой день в 17 час. 30 мин, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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