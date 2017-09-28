В Северодвинске прошли соревнования по стрельбе среди детей

В Детском морском центре «Североморец» почти сотня юных спортсменов и параспортсменов соревновались в стрельбе из пневматического и электронного оружия.

Как сообщил руководитель Северодвинской местной общественной организации инвалидов с потерей слуха Сергей Зверев, это одно из мероприятий шестой спартакиады для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, поддержанной грантом президента РФ на развитие гражданского общества.

От лица всех участников спартакиады Сергей Зверев выразил признательность коллективу ДМЦ «Североморец» (за возможность проведения соревнований в пневматическом и электронном тирах), сотрудникам ДМЦ и Северодвинского детского дома, а также волонтёрам местного отделения Юнармии (за организацию судейства).