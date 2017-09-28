Новости дня

В Пинежском районе женщина бросилась с ножом на сожителя

В Северодвинске прошли соревнования по стрельбе среди детей

В Архангельске торжественно открыли новую детскую площадку

Молодым предпринимателям Архангельской области помогут открыть и развить бизнес

Мобильная версия 16+

Пятница, 6 октября, 01:21

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/10/05/53280.html

Спорт

В Северодвинске прошли соревнования по стрельбе среди детей

В Северодвинске прошли соревнования по стрельбе среди детей
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
В Детском морском центре «Североморец» почти сотня юных спортсменов и параспортсменов соревновались в стрельбе из пневматического и электронного оружия.

Как сообщил руководитель Северодвинской местной общественной организации инвалидов с потерей слуха Сергей Зверев, это одно из мероприятий шестой спартакиады для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, поддержанной грантом президента РФ на развитие гражданского общества.

От лица всех участников спартакиады Сергей Зверев выразил признательность коллективу ДМЦ «Североморец» (за возможность проведения соревнований в пневматическом и электронном тирах), сотрудникам ДМЦ и Северодвинского детского дома, а также волонтёрам местного отделения Юнармии (за организацию судейства).

Вчера 17:40

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

300 молодых педагогов пришли работать в школы Поморья в этом годуВчера 15:30

В Архангельске специально обученные собаки помогают детям-аутистамВчера 11:07

«Аквилон Инвест» приглашает на День рожденияПозавчера 12:56

Архангелогородцы, имеющие право на льготный проезд, получат электронные картыПозавчера 10:25

4 октября в Архангельскую область придут заморозкиПозавчера 08:50

Спорт

Сергей Круглов выиграл бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по стрельбеВчера 14:15

В столице Поморья открылся новый зал для спортивной борьбыПозавчера 09:59

В Архангельске прошли соревнования по эстафетному бегу3 октября 2017 14:27

Елена Шелудинастала лучшей на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов3 октября 2017 10:30

Архангельские спортсмены выиграли два «золота» на соревнованиях по стрельбе2 октября 2017 11:29

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске торжественно открыли новую детскую площадку

Молодым предпринимателям Архангельской области помогут открыть и развить бизнес

Время стоянки котласского поезда в Архангельске увеличат на два часа

Архангельск может начать сотрудничество с норвежским городом Будё

Осенний призыв начался в Архангельской области

Елена Вторыгина проверила ход реализации партпроекта «Городская среда» в Северодвинске

«Аквилон Инвест» приглашает на День рождения

Эксперты подсчитали экономический эффект конкурса «Лесоруб XXI века»

Молодёжь Архангельской области приглашается для участия в программе «Ты — предприниматель»

Ко Дню пожилых людей Группа «Илим» направила своим ветеранам 3,9 млн рублей

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО

Политическое фиаско: Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета Северодвинска

В Пинежском районе женщина бросилась с ножом на сожителя

Психически нездоровый северодвинец напал с ножом на брата

В Плесецком районе пьяный водитель сбил женщину

В Архангельске два человека пострадали при столкновении грузовика с легковушкой

Житель Няндомы истязал несовершеннолетнюю падчерицу

Сергей Круглов выиграл бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по стрельбе

В столице Поморья открылся новый зал для спортивной борьбы

В Архангельске прошли соревнования по эстафетному бегу

Елена Шелудинастала лучшей на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов

Северный морской музей и Поморская филармония представляют концерт "Один в океане"

Норвежские библиотекари посетят Добролюбовку

65-летие оркестра Северного хора и 90-летие Бориса Туровника в Архангельске отметят большим праздничным концертом

В Архангельске откроется выставка «Ровесники Архангельской области»

Прием заявок на кинофестиваль "Arctic Open" окончен
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru