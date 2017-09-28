В столице Поморья открылся новый зал для спортивной борьбы

В Соломбальском округе Архангельска открылся новый спортивный зал школы спорта «Олимп». Здесь ребята смогут заниматься греко-римской борьбой, гимнастикой, а также повышать свою общефизическую подготовку.

— Очень приятно, что есть инициативные люди, которые любят, развивают физическую культуру и спорт, открывают новые объекты спортивной инфраструктуры. Для жителей Соломбальского округа Архангельска новый зал станет настоящим подарком, – уверен руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

Спортивный объект полностью готов для занятий с ребятами всех возрастов. Постелено специальное борцовское покрытие, смонтированы тренажеры для общефизической подготовки. В просторном и современном зале юным спортсменам будет комфортно заниматься различными видами спорта и поддерживать свою физическую форму и здоровье.

— В нашей школе занимается уже около тысячи архангелогородцев, – рассказал идейный вдохновитель и руководитель школы спорта «Олимп» Алексей Шарапов. – Мы стараемся открывать каждый год по новому залу.

Особая гордость школы – тренеры. Здесь преподают несколько мастеров спорта, готовых поделиться с ребятами всеми секретами своего мастерства.

— Здорово, что открылся новый спортивный зал. Теперь я смогу заниматься еще больше, – уверен Андрей Сорокин.

Юный борец из Архангельска уже многократный чемпион и призер российских и международных соревнований. В том числе обладатель двух золотых медалей самого престижного клубного чемпионата мира Tallinn-open.

— Открывая новые спортивные залы, мы формируем будущее, даём возможность заниматься спортом большему числу жителей города и области, формируем спортивный резерв. Уверен, с каждым годом количество спортивных объектов в нашей области будет расти, как и количество людей, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, – заключил Андрей Багрецов.

Напомним, в Архангельской области за три года доля граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, увеличилась с 20 до 30 процентов. При этом доля школьников и студентов выросла с 47 до 70 процентов.