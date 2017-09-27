В Архангельске прошли соревнования по эстафетному бегу РressFoto На Набережной Северной Двины легкоатлеты Архангельска состязались в эстафетном беге на марафонские дистанции, чтобы определить лучшую команду в этом виде спорта. В городских соревнованиях по эстафетному бегу на марафонской дистанции приняли участие 7 команд из 56 участников. В состав команды входили 8 человек: 1 женщина, 6 мужчин и 1 ветеран (мужчина или женщина 50 лет и старше). Дистанция у мужчин составляла 6 км, у женщин и ветеранов – по 3 км. По итогам напряженной борьбы первое место завоевала команда «Динамо», второе – команда «САФУ-1» и третье – команда «САФУ-2», - сообщает пресс-служба городской администрации. Лучшее время среди мужчин продемонстрировал Иван Резник, среди женщин – Дина Пахтусова, а среди ветеранов – Виталий Колпачников. Нашли ошибку? Выделите текст,

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