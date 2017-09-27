Елена Шелудинастала лучшей на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов

В городе Адлер Краснодарского края завершился летний лично-командный чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов (старше 35 лет). На стадионе СК «Юность» соревновалось более пятисот спортсменов со всех регионов нашей страны.

Наши легкоатлеты доказали, что они сильнейшие в возрастной категории 45-49 лет.

Елена Шелудина стала чемпионкой на дистанциях 200 метров с результатом 27,5 секунды и 400 метров с результатом – 1.01,9, установив новый рекорд России.

Александр Перевалов стал лучшим на 100 метров с результатом – 11,7 секунды и первенствовал на 200 метрах – 24,1 секунды.

— Поздравляю наших ветеранов с великолепным результатом. Вы – настоящий пример для нашей молодежи, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.