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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/09/29/53158.html

Спорт

У центра развития спорта "Водник" новый руководитель

У центра развития спорта "Водник" новый руководитель
Сегодня исполняющим обязанности директора регионального центра развития спорта «Водник» назначен Роман Викторович Клобуков, ранее работавший заместителем директора этого учреждения.

- Роман Викторович отлично знает специфику, все нюансы работы ГАУ АО «Водник», имеет заслуженный авторитет среди коллег, богатый опыт по управлению спортивными объектами и организации соревнований. Он понимает спорт изнутри - как спортсмен и функционер. Его хорошо знают как в спортивных федерациях, так и во властных структурах. «Водник» будет в надежных руках, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

- Вектор развития деятельности учреждения не поменяется. Наша задача сохранить высокий темп и качество работы по развитию физкультуры и спорта в Архангельской области. В ближайших планах – сооружение открытой площадки для занятий сноубордингом на стадионе «Труд». Здесь же мы зимой планируем построить горку для катания на санках и залить каток. Все объекты будут открыты с утра до вечера, обслуживаться нашими специалистами и доступны всем желающим. Впереди нас ждет зимний спортивный сезон, а это сотни различных турниров и соревнований, которые мы постараемся провести на высоком уровне, - рассказал Роман Клобуков.

Справка:

Роман Викторович Клобуков родился 23 августа 1986 года.

В 2008 году закончил факультет управления ПГУ им. М.В. Ломоносова ( специальность «Маркетинг»), а в 2011 аспирантуру САФУ им. М.В. Ломоносова (кафедра «Экономика и управление народным хозяйством»). В разные годы прошел курсы повышения квалификации по следующим темам: «Организация и проведение закупочной деятельности в соответствии с 223-ФЗ», «Массовый спорт: организация, оснащение, поддержка», «Подготовка спортивных судей физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)», «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в РФ» (НГУ им. П.Ф. Лесгафта г.Санкт-Петербург).

С 1 июня 2013 года по 29 мая 2014 – работал заместителем директора по финансовой и правовой деятельности Центра развития игровых видов спорта. С 29 мая 2014 по 1 сентября 2016 - заместитель директора по финансовой и правовой деятельности Центра развития массового спорта. С 1 сентября 2016 по 27 сентября 2017 – заместитель директора регионального центра развития спорта «Водник».

Женат, воспитывает сына.

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