Архангельский "Водник" сыграл с красногорской командой "Зоркий"

Сегодня архангельский "Водник" провел заключительный матч в рамках предварительного этапа розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом. По итогам предыдущего матча с казанским «Динамо» сразу шесть игроков «Водника» получили неудовлетворительные оценки от главного тренера Сергея Лихачева. Поэтому для них, как и для всей команды, встреча с красногорским «Зорким» стала работой над ошибками. В целом архангелогородцы с ней неплохо справились.

С первых минут они начали встречать соперника на его половине поля, не давая ему раскатиться. Подобный прессинг в скором времени принес успех ледовой дружине с берегов Северной Двины - 4:0. Дублем отметился Глеб Потапов и по одному разу ворота «Зоркого» поразили Алексей Гладышев и Сергей Калинин.

Опасные моменты у ворот Михаила Шиляева стали возникать только в начале второго тайма, когда игра пошла на встречных курсах. Одна из атак подмосковных хоккеистов завершилась назначением пенальти в ворота северян. Воспитанник архангельского хоккея Никита Вещагин, который в этом сезоне выступает за «Зоркий», не промахнулся с 12-метровой отметки. Чтобы вернуть игру под свой контроль тренерскому штабу желто-зеленых пришлось взять тайм-аут. Коррективы, внесенные в ход поединка, позволили архангелогородцам довести матч до уверенной победы – 7:1. У «Водника» дважды отличился Александр Насонов и еще один раз Алексей Гладышев.

- Матч прошел под нашу диктовку. Я рад, что все игроки хорошо настроились на него. Понравилось то, что в организации игры ребята сыграли очень ответственно, - сказал после матча главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.

- «Водник» - очень сбалансированная команда и по уровню мастерства нам с ней очень тяжело соперничать. У нас из-за травм разной степени тяжести в этом матче не смогли принять участие пять игроков. Поэтому дать бой у нас не получилось, - сказал после матча главный тренер «Зоркого» Андрей Рушкин.

Несмотря на три победы подряд, «Водник» завершил свое выступление на Кубке России. Сегодня ночью он вернется в Архангельск, где продолжит подготовку к чемпионату России.