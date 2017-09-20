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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/09/27/53128.html

Спорт

«Водник» одержал победу над казанским "Динамо"

«Водник» одержал победу над казанским "Динамо"
Фото пресс-службы "Водника"
Сегодня в предпоследнем туре предварительного этапа розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом «Водник» встречался с казанским «Динамо». В последние годы у клуба из столицы Татарстана нестабильное финансирование. Это приводит к тому, что каждый год приходится создавать команду с нуля.

Уже третий сезон подряд этим занимается воспитанник архангельского хоккея, опытный тренер Сергей Фирсов. Надо отдать должное этому специалисту за то, что ему каждый год удается собрать вполне боеспособный коллектив. На этом турнире казанцы являются довольно крепким орешком, который не всем удается «раскусить». Если ульяновская «Волге» ценой огромных усилий вырвала победу – 6:4, то нижегородский «Старт» довольствовался лишь ничьей – 1:1. Несмотря на отсутствие в заявке на матч у казанцев одного из лидеров - Сергея Обухова, которому тренерский штаб дал отдохнуть, его одноклубники оказали весьма достойное сопротивление "желто-зеленым". Что касается игры «Водника», то на протяжении всего турнира его игроки создают массу опасных моментов у ворот соперника, но процент их реализации весьма небольшой. Однако даже те возможности, которые подопечным Сергея Лихачева удалось воплотить в голы, позволили им уйти на перерыв, ведя в счете – 3:1. Отличились Алексей Гладышев, Дмитрий Логинов и Евгений Дергаев.

Во второй половине встречи ситуация на льду не изменилась. Архангелогородцы по-прежнему владели игровым и территориальным преимуществом, но воплотить его в голы у них не получалось. Более того, одна из редких контратак «динамовцев» увенчалось успехом – 3:2. Только на последней минуте Дмитрию Попутникову удалось снять все вопросы о победителе в этом матче – 4:2.

- Мы добыли три очка в тяжелой борьбе. Игра сегодня у нас получилась лишь фрагментами. Нельзя надеяться, что только за счет индивидуальных действий Евгения Дергаева, Александра Тюкавина и игроков обороны, можно изменить ситуацию на льду и выиграть матч. В этом компоненте у меня масса претензий к отдельным хоккеистам. Хочется услышать объяснения их действий лично от них, - сказал после матча главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.

- Скорей всего из-за того, что обе команды оказались за чертой финального турнира, эта игра имела такой спокойный характер. В отсутствии Сергея Обухова наши молодые ребята не готовы брать на себя инициативу и пытаться создавать опасные моменты у ворот соперника, - сказал после матча главный тренер «Динамо-Казань» Сергей Фирсов.

Завтра «Водник» проведет свой заключительный матч в рамках предварительного этапа розыгрыша Кубка России. Его соперником будет красногорский «Зоркий». Начало в 8:00 по московскому времени.

Сегодня 14:28

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