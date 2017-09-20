1 октября в районе Красной пристани пройдет большой спортивный праздник, приуроченный ко Всероссийскому дню ходьбы.

Красная пристань для фестиваля выбрана не случайно. В течение последних двух лет она по праву носит звание «территории спорта». Летом здесь ежедневно можно встретить велосипедистов, скейтбордистов и роллеров, в августе именно отсюда берет свой старт знаменитая Соловецкая регата, в сентябре совсем рядом – «Кросс нации».Зимой на Красной пристани проходят массовые катания на льду и разнообразные спортивные праздники для всей семьи.

— Мы планируем, что в этом году в Архангельске пройдёт самый масштабный в России День ходьбы, – рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Праздник начнётся в полдень. С 12:00 до 15:00 на Красной пристани знаменитые северные спортсмены проведут «Зарядку с чемпионом», эксперты по боевым искусствам – открытые тренировки, болельщики хоккейного клуба «Водник» – флэшмоб в поддержку коллектива.

Для зрителей будут организованы показательные выступления хореографических коллективов, конкурсы и викторины.Кроме того, будет работать полевая кухня с бесплатной кашей и горячим чаем, - сообщила пресс-служба правительства области.

В Дне ходьбы планируют принять участие высшие учебные заведения, учебные заведения среднего профессионального образования, спортсмены, а также все приверженцы здорового образа жизни.

Старт на три тысячи метров состоится в 15:00.

Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы в Архангельске, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте Олимпийскаястрана.рф. Кроме того, регистрация участников будет проходить с 14:00 до 15:00 на месте проведения мероприятия.