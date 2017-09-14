"Водник" сыграл вничью с московским "Динамо"

Сегодня на Кубке России по хоккею с мячом в Ульяновске архангельский «Водник» провел четвертый матч, где сыграл с московским "Динамо". Игра закончилась ничьей (4:4).

Архангелогородцы вышли на игру с москвичами в составе 15-ти человек. Накануне растяжение получил Роман Козулин, кроме того, ещё три хоккеиста восстанавливаются после травм, а Олег Пивоваров из-за дисквалификации пропустит весь турнир, сообщает Регион29.

Первый тайм выдался для архангелогородцев тяжёлым. Пропустив мяч на первой минуте игры, «водники» смогли сравнять счёт к 18-й минуте. Отличился Александр Насонов.

Но во второй половине тайма ситуация изменилась, несмотря на отбитый пенальти в ворота «жёлто-зелёных»: к концу первой половины встречи москвичи довели счёт до 3:1 в свою пользу.

Во втором тайме упорная борьба развернулась в центре поля. На 66-й минуте точным ударом с углового Александр Тюкавин сократил счёт до 3:2.

Спустя восемь минут отличился капитан «Водника» Евгений Дергаев, точно отправивший мяч в ворота «Динамо», а затем уже Дмитрий Логинов дал шансы «жёлто-зелёным» на победу.

При счете 3:4 в пользу архангелогородцев и за шесть минут до конца игры были удалены с поля два архангельских хоккеиста, что дало возможность москвичам на 90-й минуте поставить точку в игре. Счет 4:4.

У «Водника» практически не осталось шансов выйти в финальную часть Кубка России. Следующий матч «Водник» проведёт 26 сентября против кировской «Родины».