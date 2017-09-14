Напомним, стартовав на турнире, «Водник» сначала проиграл местной "Волге" и затем — нижегородскому "Старту". Зато потом обыграл сыктывкарский клуб «Строитель».

Теперь, чтобы пройти в финальную часть Кубка России по хоккею с мячом, нашим необходимо занять первое или второе место в таблице. Это станет возможным, если «водники» выиграют четыре оставшиеся игры.

По словам главного тренера «Водника», команда постепенно сыгрывается и пробует различные схемы игры. Однако, даже после вчерашней победы над сыктывкарским «Строителем» Сергей Лихачёв остался недовольным действиями своих подопечных.

«Динамо» пока возглавляет турнирную таблицу Кубка России, выиграв все три прошедших матча. В прошлом хоккейном сезоне «Водник» пять раз выходил на лед с московской командой. Четыре встречи закончились уверенной победой архангелогородцев, а ещё один матч завершился ничьёй, сообщает Регион29.