«Водник» осложнил себе задачу выхода в следующий этап Кубка России

Вслед за ульяновской «Волгой» еще одним принципиальным соперником «Водника» стал нижегородский «Старт». Руководство последнего в межсезонье пошло на кардинальное изменение в составе. Большая группа игроков перешла в другие клубы суперлиги, но и перебралось на берега Волги не меньше хоккеистов.

Среди них есть экс-«водники» Максим Анциферов и Сергей Перминов, а также выступавшие в свое время за северян Максим Матвеев. Главными приобретениями нижегородцев являются пополнившие их состав опытнейшие Алексей Бушуев и два Максима – Блем и Пахомов, которые бесспорно должны усилить команду.Конечно, трансферная политика нижегородцев этим летом является весьма неплохой, но на фоне больших изменений в составе главной их проблемой на этой турнире станет вопрос сыгранности. Чем быстрее это произойдет, тем больше шансов у них пройти дальше.

Обе команды накануне потерпели поражения. Если «водники» с минимальным счетом уступили «Волге», то нижегородцы, ведя по ходу встречи со столичными «динамовцами», в итоге проиграли матч. Для того чтобы сохранить шансы и выйти в следующий круг соревнований у обоих соперников не было право на ошибку в очном поединке.

Подопечные Сергея Лихачева довольно неплохо начали этот матч. Сначала после розыгрыша углового отличился Александр Насонов, а затем на высоте был Роман Козулин – 0:2. Однако с середины первого тайма командная игра архангелогородцев стала давать сбой. Стали появляться разрывы между линиями, следствием которых стали ошибки в обороне. Этим довольно успешно воспользовались нижегородцы, которые уже к началу второй половины встречи вели в счете – 4:2.

В середине второго тайма благодаря индивидуальному мастерству Евгения Дергаева на какое-то время удалось выправить ситуацию – 4:4, но концовка встречи осталась за хоккеистами «Старта» - 7:4.

- Матч получился очень тяжелым. Не знаю с чем связано такое количество ошибок у ребят. Сегодня у целого ряда хоккеистов сыграли ниже своего уровня. Во многом из-за этого у нас пропала целостность игры. При этом, я не умоляю заслуг соперника, которому удалось сегодня выиграть, - сказал после матча главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.

Несмотря на второй проигрыш подряд «Водник» сохраняет шансы пройти дальше, но теперь не все зависит от него. Во-первых, ему нельзя терять ни одного очка. Во-вторых, нужно рассчитывать, что по ходу турнира оступятся соперники из Ульяновска, Москвы и Нижнего Новгорода.

23 сентября «Водник» встретится с сыктывкарским «Строителем». Начало в 17:00 по московскому времени.