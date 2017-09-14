В Северодвинске открылась спартакиада для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

В празднике на берегу лесной речки Корода приняли участие более 120 ребят из Северодвинска, Архангельска, Рембуевского детского дома.

Там прошла праздничная церемония зажжения олимпийского огня спартакиады 2017 - 2018 учебного года, которая завершилась праздничным салютом.

Для участников открытия спартакиады были проведены спортивные состязания и эстафеты, конкурсы рисунков на спортивную тематику, речёвок и представлений своей команды.

Кубок увезла молодёжная команда северодвинской школы № 21, а приз - футбольный мяч, подписанный советским футболистом, мастером спорта международного класса, заслуженным тренером России Валерием Газзаевым, - увезли ребята из Рембуевского детского дома.

Но расслабляться юным спортсменам некогда. 23 сентября они будут участвовать в областных соревнованиях по спортивному лазертагу, которые соберут более 100 ребят из детских домов и социально-реабилитационных центров Архангельской области.

24 сентября северодвинцы примут участие в областных соревнованиях по триалону, которые пройдут на лыжно-роллерной трассе стадиона им. В.С. Кузина в Малых Карелах, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.