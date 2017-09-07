Хоккеисты "Водника" выступили против игры Дмитрия Савельева за команду противника

21 сентября архангелогородцы официально выдвинули протест против участия Дмитрия Савельева в игре за ульяновскую команду. Это произошло после матча Кубка России «Волга» — «Водник», который завершился со счётом 4:3 в пользу «Волги».

Полузащитник ульяновской команды Дмитрий Савельев в прошлом сезоне выступал за «жёлто-зелёных». По мнению руководства архангельского клуба участие Савельева в матче нарушает регламент проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом, так как формально полузащитник всё ещё числится членом команды «Водник», - пишет "Регион 29".

«После расторжения трудового контракта, ни игрок, ни клуб, за который он заявлен, так и не выплатили „Воднику“ полагающуюся в таком случае денежную выплату. По статье 44 регламента в такой ситуации игрок не может выходить на лёд за другую команду», сообщили в архангельском клубе.



