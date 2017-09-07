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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/09/22/53031.html

Спорт

Хоккеисты "Водника" выступили против игры Дмитрия Савельева за команду противника

Хоккеисты "Водника" выступили против игры Дмитрия Савельева за команду противника
Фото пресс-службы "Водника"
21 сентября архангелогородцы официально выдвинули протест против участия Дмитрия Савельева в игре за ульяновскую команду. Это произошло после матча Кубка России «Волга» — «Водник», который завершился со счётом 4:3 в пользу «Волги».

Полузащитник ульяновской команды Дмитрий Савельев в прошлом сезоне выступал за «жёлто-зелёных». По мнению руководства архангельского клуба участие Савельева в матче нарушает регламент проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом, так как формально полузащитник всё ещё числится членом команды «Водник», - пишет "Регион 29". 

«После расторжения трудового контракта, ни игрок, ни клуб, за который он заявлен, так и не выплатили „Воднику“ полагающуюся в таком случае денежную выплату. По статье 44 регламента в такой ситуации игрок не может выходить на лёд за другую команду», сообщили в архангельском клубе. 

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Комментарии
Горожанин, сегодня 11:52

Выиграть не смогли, так давай истерику закатим, да и ДИ туда же. Хорошее начало сезона: проигрыш, истерика, а сейчас и Старту проигрываем 2-3 после первого тайма.

Гленн, сегодня 12:13

Колченогие и жопорукие
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