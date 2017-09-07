Хоккеисты "Водника" выступили против игры Дмитрия Савельева за команду противника

Полузащитник ульяновской команды Дмитрий Савельев в прошлом сезоне выступал за «жёлто-зелёных». По мнению руководства архангельского клуба участие Савельева в матче нарушает регламент проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом, так как формально полузащитник всё ещё числится членом команды «Водник», - пишет "Регион 29".
«После расторжения трудового контракта, ни игрок, ни клуб, за который он заявлен, так и не выплатили „Воднику“ полагающуюся в таком случае денежную выплату. По статье 44 регламента в такой ситуации игрок не может выходить на лёд за другую команду», сообщили в архангельском клубе.
Выиграть не смогли, так давай истерику закатим, да и ДИ туда же. Хорошее начало сезона: проигрыш, истерика, а сейчас и Старту проигрываем 2-3 после первого тайма.
Колченогие и жопорукие