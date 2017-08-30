Столица Поморья присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

1 октября 2017 года в Архангельске на стадионе «Труд» пройдет Всероссийский день ходьбы.

Всем желающим, вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовки, предстоит пройти по стадиону «Труд» три километра, - уточняет Агентство по спорту Архангельской области.

Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы в Архангельске, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте Олимпийскаястрана.рф.

Торжественная церемония открытия Всероссийского дня ходьбы состоится 1 октября в 15:00 на стадионе «Труд». Регистрация участников пройдёт с 14:00 до 15:00 на месте проведения мероприятия.

Все участники праздника будут награждены дипломом Олимпийского комитета России, а самая спортивная семья – памятным призом.