В Архангельске стартовала Специальная Олимпиада

На стадионе имени А.Ф. Личутина открылись XXII Специальные летние Беломорские Игры по программе Специальной Олимпиады России и чемпионата и первенства Архангельской области по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

— Архангельская область является одним из пионеров развития адаптивного спорта в России. Сегодня мы в двадцать второй раз проводим Специальные летние Беломорские Игры по программе Специальной Олимпиады России. Уверен, что спорт действительно помогает особым ребятам, делает их жизнь лучше, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

В программе соревнований – бег на различные дистанции от двадцати пяти до трёх тысяч метров, прыжки в длину, толкание ядра, броски мяча, гиревой спорт и бочче.

В церемонии открытия приняли участие воспитанники специализированных домов-интернатов, социальных реабилитационных центров Архангельска, Северодвинска, Коряжмы, Новодвинска, Вельского, Котласского, Онежского, Плесецкого, Приморского, Няндомского районов.

Второй раз в соревнованиях будут принимать участие дети с нарушением аутистического спектра. Это воспитанники общественной организации «Ангел» и коррекционного центра «Азимут», - сообщает агентство по спорту Архангельской области.