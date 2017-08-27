Новая спортивная площадка открылась в селе Ломоносово

Площадка с искусственным покрытием универсальна: она предназначена для игры в мини-футбол, хоккей, волейбол, баскетбол и большой теннис. Зимой здесь можно будет кататься на коньках и играть в хоккей.

Специальное резиновое покрытие делает площадку безопасной. Здесь смогут заниматься спортом и физкультурой местные школьники, воспитанники детского сада и жители села, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Построили универсальную спортплощадку на средства фонда супругов Энгель – меценатов из Германии, посвятивших свою жизнь сохранению наследия Михаила Ломоносова и укреплению двусторонних отношений между Россией и Германией.

Почётное право перерезать ленточку и открыть новый спортивный объект было предоставлено супругам Энгель, директору Ломоносовской средней школы Николаю Шеремету и учащемуся школы Ивану Кузнецову. Первый символический удар по воротам сделал немецкий гость.